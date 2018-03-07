В Пахомово Тульской области открыли новый сельский клуб

Его построили по федеральной программе «100 клубов на селе». По словам жителей, это событие для всего Заокского района и даже Тульской области.

Накануне Международного Женского дня в поселке Пахомово открыли новенький клуб.

На открытие жители пригласили председателя Тульской областной думы Сергей Харитонова. Неслучайно – Сергей Алексеевич лично контролировал ход строительства здания.

Напомним, что в программу «100 клубов на селе», поддержанную Президентом России Владимиром Путиным, вошли 10 регионов. По инициативе губернатора Тульская область тоже стала участником программы.

Общий объем финансирования программы на 2017 год составил 1,5 млрд. руб., из которых 150 млн руб. на развитие системы клубных учреждений в муниципальных образованиях получила Тульская область.

Дополнительно из бюджета региона на условиях софинансирования было выделено еще 122,7 млн рублей. По программе «100 клубов на селе», а также по партийным проектам «Единой России» - «Местный дом культуры» и «Устойчивое развитие сельских территорий» - в 2017 году построено и отремонтировано 38 объектов в 17 муниципальных образованиях Тульской области.

К слову, в Пахомово никогда не было Дома культуры. В советские времена эту функцию выполняли две комнатки в помещении местного сельхозкооператива. Позже, когда здание было продано, проведение массовых мероприятий и работу кружков организовали в администрации поселка.

- Клуб нам очень нужен, ждали его с нетерпением всем поселком! Провести большое массовое мероприятие было негде. А ведь у нас есть творческая мастерская «Поколение Next», кружок вязания. Наша знаменитая и в районе, и в области группа «Ангел» ездила в Сочи на конкурс вокально-инструментальных ансамблей. Ребята заняли призовое место, хотя все самоучки и сами пишут музыку и стихи, - рассказывает Надежда Астахова, заведующая новым клубом. Он официально считается Пахомовским сельским филиалом ДК Заокского культурно-досугового центра.

Открытие своего клуба жители Пахомово сделали настоящим праздников всего поселка – с чаепитием, поздравлениями, награждениями и концертом.

После торжественного разрезания ленты и передачи символического ключа от клуба Сергею Харитонову показали комнаты для кружковой работы, выставку работ паховомских школьниц, которые занимаются в Заокской школе искусств. И конечно большой концертный зал ДК.

Михаил Ворона - В конце декабря 2017 года мы закончили строительные работы и благоустройство территории. В начале года смонтировали оборудование концертного зала, установили кресла, повесили портьеры. В дальнейшем планируем закупить оборудование для кинопоказов и оформить лицензию на кинотеатральную деятельность, - говорит Михаил Ворона, зам. главы администрации МО Демидовское. – У нас работает худрук клуба. Специально для занятий танцевальных коллективов и проведения каких-то активностей в зале предусмотрели место, где не установлены стационарно кресла. Одно помещение уже выделили для занятий изостудии.

На открытие ДК пришли, наверное, все жители поселка, много школьников, мамочек с детьми и активных пенсионеров.

- У нас много задумок – как и чем увлечь молодежь и детей. А для женщин тут будет работать женский клуб. Скучно никому не будет! – говорит Лариса Зуева, пенсионерка, активная участница культурной работы в Заокском ДК.

- Клуб есть, теперь нужны разные активности – и для детей, и для молодежи, и для старшего поколения. Я лично жду занятия танцевальной группы. Ну и конечно, нужны какие-то секции и кружки для малышей, - рассказала Татьяна Ривера, жительница Пахомово. Ее маленький сын Данил очень живо сообразил, для чего надо использовать микрофон коллег с ГТРК, и даже попытался спеть.

Николай Тимаков - Поздравляю всех с открытием клуба! Признаюсь, очень переживали и прилагали много сил, чтобы сдать объект точно в срок и с хорошим качеством. Еженедельно докладывал на оперативках губернатору, как идет строительство. Этот клуб - большой подарок от правительства области и главы регионам всем нам. Теперь тут должна бить ключом своя пахомовская культурная жизнь. Здесь должны поселиться детский смех, радость и счастье, - поздравил всех с праздником Николай Тимаков, глава администрации Заокского района.

По словам главы района, строительство ДК началось в июле 2017 года. До этого готовили площадку, потому что еще весной 2017 года на этом месте был заболоченный лес. Проект ДК типовой, общая площадь около 420 кв. м, включая зал на 200 посадочных мест. У ДК расположены зоны отдыха для населения, дорожка для занятий на роликах, прогулочная зона, детская площадка.

Общая площадь комплекса – 55 соток. Стоимость проекта с благоустройством и подведением коммуникаций – 30 млн руб., из них сам ДК обошелся в 20 млн. руб.

- В Пахомово получилось уникальное сочетание – детский сад, школа, стадион и сельский клуб. Это место будет объединять людей. А тут живет более 1000 человек. С учетом соседних деревень и сел клуб – настоящий подарок для 2,5 тысяч человек, - пояснил после открытия Сергей Харитонов. - Как сказал в своем Послании Федеральному собранию Президент, обустройство внутреннего пространства России начинается с малых городов и поселков. И имеет важную - с дальней перспективой – цель: чтобы люди жили на своей малой родине, создавали семьи, рожали детей.

Сергей Харитонов вспомнил, как приезжал с инспекцией на строительство этого ДК в ноябре – холодно, слякотно, рабочие монтировали крышу ДК и систему отопления.