Новомосковскому обществу глухих передали новое помещение

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Там будут проводить спортивные и праздничные мероприятия, а также творческие вечера.

В январе жительница Новомосковска пожаловалась губернатору Алексею Дюмину на неудовлетворительное состояние здания, в котором собираются представители местного отделения Всероссийского общества глухих.

Глава региона поручил руководителю местной администрации Вадиму Жерздеву в течение двух месяцев обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья комфортные условия для поведения досуга. Раньше глухие жители Новомосковска собирались здесь:

Здание, где было расположено отделение общества глухих, решено было не ремонтировать – по итогам обследования оно было признано аварийным. Членам общества предоставили новое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома на улице Зеленая, в котором раньше находился филиал городской библиотеки.

Представители общества глухих уже отпраздновали «новоселье». В новом помещении они будут проводить праздничные и спортивные мероприятия, творческие вечера и встречи.