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Новомосковскому обществу глухих передали новое помещение
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Новомосковскому обществу глухих передали новое помещение

Там будут проводить спортивные и праздничные мероприятия, а также творческие вечера.

В январе жительница Новомосковска пожаловалась губернатору Алексею Дюмину на неудовлетворительное состояние здания, в котором собираются представители местного отделения Всероссийского общества глухих. 

Глава региона поручил руководителю местной администрации Вадиму Жерздеву в течение двух месяцев обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья комфортные условия для поведения досуга. Раньше глухие жители Новомосковска собирались здесь:

Здание, где было расположено отделение общества глухих, решено было не ремонтировать – по итогам обследования оно было признано аварийным. Членам общества предоставили новое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома на улице Зеленая, в котором раньше находился филиал городской библиотеки. 

Представители общества глухих уже отпраздновали «новоселье». В новом помещении они будут проводить праздничные и спортивные мероприятия, творческие вечера и встречи.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +7
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