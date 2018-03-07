Новомосковскому обществу глухих передали новое помещение
Там будут проводить спортивные и праздничные мероприятия, а также творческие вечера.
В январе жительница Новомосковска пожаловалась губернатору Алексею Дюмину на неудовлетворительное состояние здания, в котором собираются представители местного отделения Всероссийского общества глухих.
Глава региона поручил руководителю местной администрации Вадиму Жерздеву в течение двух месяцев обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья комфортные условия для поведения досуга. Раньше глухие жители Новомосковска собирались здесь:
Здание, где было расположено отделение общества глухих, решено было не ремонтировать – по итогам обследования оно было признано аварийным. Членам общества предоставили новое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома на улице Зеленая, в котором раньше находился филиал городской библиотеки.
Представители общества глухих уже отпраздновали «новоселье». В новом помещении они будут проводить праздничные и спортивные мероприятия, творческие вечера и встречи.