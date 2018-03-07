новости
новости
Регистрация
В Туле осудят женщину-бухгалтера, растратившую почти полтора миллиона рублей

В Туле осудят женщину-бухгалтера, растратившую почти полтора миллиона рублей

Почти два года злоумышленница тратила вверенные ей деньги на личные нужды.

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Ш., обвиняемой в совершении растраты в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.  

Из материалов уголовного дела следует, что в мае 2014 года обвиняемая была назначена кассиром-бухгалтером в садоводческом некоммерческом товариществе и распоряжалась деньгами, принадлежащими членам товарищества. Средства предназначались для оплаты текущих и целевых расходов СНТ.

С июня 2014 года по май 2016 года обвиняемая растратила вверенные ей денежные средства на личные нужды в особо крупном размере на общую сумму 1484110 рублей. В отношении женщины мера пресечения не избиралась.

Санкция  ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом и последующим ограничением свободы на срок до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +4
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делорастратапреступлениеУправление Судебного департамента Тульской областисуд
Место
ТулаЛенинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пройдёт донорская акция
В Тульской области пройдёт донорская акция
Новомосковскому обществу глухих передали новое помещение
Новомосковскому обществу глухих передали новое помещение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.