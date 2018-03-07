В Туле осудят женщину-бухгалтера, растратившую почти полтора миллиона рублей

Почти два года злоумышленница тратила вверенные ей деньги на личные нужды.

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Ш., обвиняемой в совершении растраты в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.

Из материалов уголовного дела следует, что в мае 2014 года обвиняемая была назначена кассиром-бухгалтером в садоводческом некоммерческом товариществе и распоряжалась деньгами, принадлежащими членам товарищества. Средства предназначались для оплаты текущих и целевых расходов СНТ.

С июня 2014 года по май 2016 года обвиняемая растратила вверенные ей денежные средства на личные нужды в особо крупном размере на общую сумму 1484110 рублей. В отношении женщины мера пресечения не избиралась.

Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом и последующим ограничением свободы на срок до двух лет.