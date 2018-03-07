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Центр Тулы встал в огромной пробке
Юлия Александрова

Центр Тулы встал в огромной пробке

По данным сервиса «Яндекс. Карты», серьезные заторы на дорогах на данный момент наблюдаются на всех центральных улицах Тулы

Как сообщают порталу Myslo очевидцы, центр Тулы замер в огромной пробке. Минимальная скорость движения автомобилей отмечается в начале пр. Ленина и Красноармейского проспекта, Советской, Демонстрации и Староникитской, а также на прилегающих улицах. 

О ДТП, затрудняющих движение, не сообщается.

На Пролетарском мосту ведутся ремонтные работы, частично именно они могли спровоцировать трудности автомобильного движения.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:27 +10
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