Тульский «Арсенал» оштрафован за пиротехнику на трибунах

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о результатах заседания, касающихся матча тульского «Арсенала» с грозненским «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России. Об этом пишет портал Sports.ru.

- За использование пиротехники болельщиками «Арсенала» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также было удаление футболиста «Ахмата» Родолфо. Клуб «Ахмат» направил в КДК письмо с просьбой об отмене красной карточки. «Ахмат» считает, что эпизод тянул на жёлтую карточку.

Мы направили данную просьбу клуба в контрольно-квалификационную комиссию. Сегодня утром мы получили ответ, что нет оснований предъявлять судье претензии, ведь была представлена очень короткая видеозапись. Комиссия рекомендовала не отменять красную карточку. КДК пришлось рассматривать это дело с учётом того, что красная карточка у него есть. Мы не увидели особо большой агрессии со стороны игрока, поэтому решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме одного матча автоматически.