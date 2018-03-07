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В Тульской области задержан наркокурьер, перевозивший героин из Москвы

В Тульской области задержан наркокурьер, перевозивший героин из Москвы

Подозреваемый арестован.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Полицейские располагали сведениями, что 33-летний житель Ефремова может везти из Москвы героин для дальнейшего сбыта на территории региона. При проведении оперативных мероприятий эта информация подтвердилась, мужчина был задержан.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него обнаружили и изъяли порошок, похожий на наркотик.

- Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что подозреваемый хранил 95,3 г героина и 0,82 г метадона, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемый арестован.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:44 +4
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