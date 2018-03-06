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В Туле после ремонта открылся зал единоборств
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле после ремонта открылся зал единоборств

В зале будут проводиться занятия по дзюдо, самбо, рукопашному бою.

В Туле в Центре образования №21 после ремонта открылся зал единоборств «Я расту со спортом». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что это 42-й спортивный зал в России, который отремонтирован на средства фонда «Я расту со спортом».  В помещении сделали косметический ремонт, закупили необходимое оборудование (борцовский ковер, спортивная экипировка, шведские стенки, турники, брусья, канаты, жгуты, гири, мячи, борцовские манекены и т.д.).

Здесь будут проводиться занятия по дзюдо, самбо, рукопашному бою. Дети будут заниматься в зале единоборств на безвозмездной основе три раза в неделю.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая отметила, что прорабатывается вопрос о продолжении реализации проекта «Я расту со спортом» на базе еще двух спортивных залов города Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:42 +7
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