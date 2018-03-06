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10 марта тульские стоматологи проведут День открытых дверей
Фото expertdent.net

10 марта тульские стоматологи проведут День открытых дверей

Жители области смогут получить консультацию, пройти профосмотр и диагностику с целью выявления онкологических заболеваний.

10 марта с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут Дни открытых дверей.

Все желающие без предварительной записи смогут получить консультацию стоматолога, пройти профилактический осмотр и обследование с помощью комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Морозова, 2а;
  • Киреевск, ул. Ленина, 40;
  • Богородицк, ул. Пушкинская, 26.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:03 +2
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