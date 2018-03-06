Фото expertdent.net
10 марта тульские стоматологи проведут День открытых дверей
Жители области смогут получить консультацию, пройти профосмотр и диагностику с целью выявления онкологических заболеваний.
10 марта с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут Дни открытых дверей.
Все желающие без предварительной записи смогут получить консультацию стоматолога, пройти профилактический осмотр и обследование с помощью комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.
Акции состоятся по адресам:
- Тула, ул. Морозова, 2а;
- Киреевск, ул. Ленина, 40;
- Богородицк, ул. Пушкинская, 26.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
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