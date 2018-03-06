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В Туле «Дэу» наехал на «Хендай»
Фото пресс-службы УГИБДД России по Тульской области.

В Туле «Дэу» наехал на «Хендай»

ДТП произошло на Демидовской плотине этой ночью.

В полночь в областной столице на пересечении улиц Демидовская Плотина и Галкина произошло ДТП.

Автомобиль «Дэу», под управлением 28-летнего мужчины, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай», за рулем которого находился 61-летний водитель.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Дэу», который после оказания медицинской помощи был отпущен.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:20 +6
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Место
Демидовская плотинаТула

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