Фото пресс-службы УГИБДД России по Тульской области.
В Туле «Дэу» наехал на «Хендай»
ДТП произошло на Демидовской плотине этой ночью.
В полночь в областной столице на пересечении улиц Демидовская Плотина и Галкина произошло ДТП.
Автомобиль «Дэу», под управлением 28-летнего мужчины, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай», за рулем которого находился 61-летний водитель.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Дэу», который после оказания медицинской помощи был отпущен.
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