Тулякам предлагают сделать фото с кандидатами в Президенты

Фото pxhere.com

Кроме того, все желающие смогут записать видео-послание понравившемуся кандидату.

В Тульской области молодежная организация «Экспресс-Арт» проводит акцию «Фото с кандидатом» или #ВсеЗависитОтНас!

В рамках проекта каждый желающий сможет бесплатно сфотографироваться с понравившимся кандидатом.

Получить фото можно на электронную почту.

Кроме того, в акции задействован передвижной брендмобиль «Россия в моем сердце». В нем можно не только сделать фотографию с кандидатами, но и записать свое видеопослание.

Акция «Фото с кандидатом» пройдет в ТРЦ «Макси», ТРЦ «Гостиный двор» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске.

«Фото-кофе» в ТРЦ «Макси» состоится 7 марта в 13.00.