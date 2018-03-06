Фото pxhere.com
Тулякам предлагают сделать фото с кандидатами в Президенты
Кроме того, все желающие смогут записать видео-послание понравившемуся кандидату.
В Тульской области молодежная организация «Экспресс-Арт» проводит акцию «Фото с кандидатом» или #ВсеЗависитОтНас!
В рамках проекта каждый желающий сможет бесплатно сфотографироваться с понравившимся кандидатом.
Получить фото можно на электронную почту.
Кроме того, в акции задействован передвижной брендмобиль «Россия в моем сердце». В нем можно не только сделать фотографию с кандидатами, но и записать свое видеопослание.
Акция «Фото с кандидатом» пройдет в ТРЦ «Макси», ТРЦ «Гостиный двор» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске.
«Фото-кофе» в ТРЦ «Макси» состоится 7 марта в 13.00.
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