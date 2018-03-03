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Жители Алексина: «Городские власти не чистят наледь с крыш домов!»

Жители Алексина: «Городские власти не чистят наледь с крыш домов!»

Общественники проверили, как местная администрация выполнила распоряжение губернатора региона об устранении наледи и сосулек с крыш МКД.

Неделю назад алексинцы пожаловались губернатору Тульской области на некачественную уборку наледи в городе. Алексей Дюмин поручил главе администрации Алексина Павлу Федорову разобраться с проблемой и в течение недели устранить нарушения. 

И вот неделю спустя, 3 марта, жители Алексина провели рейд, чтобы проверить состояние крыш многоквартирных домов.

Он прошел в двух микрорайонах - лидеру по числу жалоб на нависшие с крыш сосульки - «Горушки» и печально известному «Соцгород», где упавшая с крыши сосулька стала причиной гибели женщины в феврале 2017 года.

За 3 часа общественники выявили не менее 50 нарушений. Фотографии отправили в администрацию Алексина, и получили в ответ обнадеживающее «Вопрос взят на контроль!». 

Однако обещаниям властей алексинцы не верят. Все потому, что вот уже две недели наледь на крыше многоквартирного дома № 28 по ул. Арматурная остается главной темой переписки жителей района с местной администрацией. 

И сегодня во время рейда вновь в адрес администрации было отправлено фото все того же дома и все той же свисающей над подъездом наледи. Ответ остается прежним: «Вопрос на контроле!».  

Правда, сроки устранения нарушений администрация Алексина вновь не указала. 

Общественники города надеются, что благодаря совместным усилиям неравнодушных жителей города удастся избежать очередной трагедии из-за в буквальном смысле слова нависшей угрозы.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:35 +4
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АлексинТульская область

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