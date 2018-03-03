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Туляков приглашают присоединиться к всероссийской программе Workout
Фото pensefit.com.br

Туляков приглашают присоединиться к всероссийской программе Workout

В марте бесплатная образовательно-тренировочная программа стартовала во всех регионах страны.

С 1 марта в России начала работу очередная бесплатная программа Workout. 100-дневный проект Workout - это бесплатная онлайновая образовательная программа для всех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Участники ежедневно получают небольшие тренировочные комплексы, включающие подтягивания, отжимания и приседания.  

Главная особенность образовательно-тренировочной программы в том, что заниматься по ней может любой желающий вне зависимости от уровня подготовки.

За несколько лет в ней приняло участие более 55 000 человек из 683 городов в 41 стране мира. В этом году участниками проекта стали жители всех регионов России.

Подробная информация на сайте.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 21:20 +5
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