Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 4 марта: сильный ветер и метель
Синоптики предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 4 марта, в регионе сохранится облачная погода, местами метель, местами снежные заносы. На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью −13°С, днем столбики термометра поднимутся до −3°С.
Ветер восточной четверти, с порывами до 17 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 725-730 мм ртутного столба.
Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.
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