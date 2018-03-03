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Погода в Туле 4 марта: сильный ветер и метель
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 4 марта: сильный ветер и метель

Синоптики предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 4 марта, в регионе сохранится облачная погода, местами метель, местами снежные заносы.  На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью −13°С, днем столбики термометра поднимутся до −3°С.

Ветер восточной четверти, с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 725-730 мм ртутного столба.

Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 0
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