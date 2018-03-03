5 марта тульские трамваи будут ходить по измененной схеме

Фото из архива Myslo.

5 марта с 10.00 до 15.00 в Туле на Одоевском шоссе коммунальщики будут вести работы по удалению аварийных деревьев на остановке «Кондитерская фабрика». На время проведения работ трамваи, следующие по маршрутам № 10 и № 14, будут ходить по измененной схеме: