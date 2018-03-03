Фото из архива Myslo.
5 марта тульские трамваи будут ходить по измененной схеме
Изменения коснутся маршрутов № 10 и 14.
5 марта с 10.00 до 15.00 в Туле на Одоевском шоссе коммунальщики будут вести работы по удалению аварийных деревьев на остановке «Кондитерская фабрика». На время проведения работ трамваи, следующие по маршрутам № 10 и № 14, будут ходить по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
10
|
ст. Металлург — Кондитерская фабрика
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
14
|
пос. Менделеевский -Кондитерская фабрика
|
пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Коминтерна
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