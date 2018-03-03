Фото пресс-службы администрации Тулы.
За мусор ответите: в Туле компании «ПИК» вынесли предупреждение
Исполнить требования столичная группа компаний должно до конца дня.
3 марта в тульской администрации прошло внеплановое совещание. Повесткой дня стало «неисполнение обязательств по вывозу мусора на ряде объектов группы «ПИК».
Глава администрации Тулы поручил в течение сегодняшнего дня привести все объекты, которые находятся в управлении данной группы, в надлежащее состояние.
Уже с понедельника, 5 марта, следить за исполнением поручения вместе с инспекторами управления по административно-техническому надзору будут и сотрудники Государственной жилищной инспекции.
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