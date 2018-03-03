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За мусор ответите: в Туле компании «ПИК» вынесли предупреждение
Фото пресс-службы администрации Тулы.

За мусор ответите: в Туле компании «ПИК» вынесли предупреждение

Исполнить требования столичная группа компаний должно до конца дня.

3 марта в тульской администрации прошло внеплановое совещание. Повесткой дня стало «неисполнение обязательств по вывозу мусора на ряде объектов группы «ПИК».

Глава администрации Тулы поручил в течение сегодняшнего дня привести все объекты, которые находятся в управлении данной группы, в надлежащее состояние.

Уже с понедельника, 5 марта, следить за исполнением поручения вместе с инспекторами управления по административно-техническому надзору будут и сотрудники Государственной жилищной инспекции.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:20 +2
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