За мусор ответите: в Туле компании «ПИК» вынесли предупреждение

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Исполнить требования столичная группа компаний должно до конца дня.

3 марта в тульской администрации прошло внеплановое совещание. Повесткой дня стало «неисполнение обязательств по вывозу мусора на ряде объектов группы «ПИК».

Глава администрации Тулы поручил в течение сегодняшнего дня привести все объекты, которые находятся в управлении данной группы, в надлежащее состояние.

Уже с понедельника, 5 марта, следить за исполнением поручения вместе с инспекторами управления по административно-техническому надзору будут и сотрудники Государственной жилищной инспекции.