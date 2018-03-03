Фото пресс-службы ГУ МЧС Росси по Тульской области.
Водоснабжение в Богородицке восстановлено
Из-за коммунальной аварии 2 700 домов вчера остались без воды.
2 марта в Богородицке произошла очередная коммунальная авария - локальный прорыв трубы.
В результате жители 2 700 домов остались без воды.
В районе происшествия работали аварийно-восстановительные бригады, оперативные группы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
В 2.55 водоснабжение полностью восстановлено.
Другие статьи по темам