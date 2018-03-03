Водоснабжение в Богородицке восстановлено

Фото пресс-службы ГУ МЧС Росси по Тульской области.

2 марта в Богородицке произошла очередная коммунальная авария - локальный прорыв трубы.

В результате жители 2 700 домов остались без воды.

В районе происшествия работали аварийно-восстановительные бригады, оперативные группы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

В 2.55 водоснабжение полностью восстановлено.