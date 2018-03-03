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Водоснабжение в Богородицке восстановлено
Фото пресс-службы ГУ МЧС Росси по Тульской области.

Водоснабжение в Богородицке восстановлено

Из-за коммунальной аварии 2 700 домов вчера остались без воды.

2 марта в Богородицке произошла очередная коммунальная авария - локальный прорыв трубы.

В результате жители 2 700 домов остались без воды.

В районе происшествия работали аварийно-восстановительные бригады, оперативные группы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

В 2.55 водоснабжение полностью восстановлено. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:40 +4
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Место
БогородицкТульская область

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