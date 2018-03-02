Жителям Богородицка привозят питьевую воду

Из-за коммунальной аварии более 2700 домов отрезаны от водоснабжения.

Напомним, примерно в 17.20, в оперативно-дежурную смену «Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении холодного водоснабжения в Богородицке.

В зону отключения попало более 2700 домов. Теплоснабжение не нарушено. Земляные работы завершены, на месте происшествия работают бригады сварщиков – они устраняют возникшие неполадки.

Подвоз питьевой воды для жителей осуществляется по адресу: ул. Комсомольская, д. 31-А, Центр социального обслуживания «Ветеран». На месте ситуацию контролирует оперативная группа сотрудников регионального ГУ МЧС России.