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Погода в Туле на выходных: холодно, облачно и снежно
Фото из архива MySlo

Погода в Туле на выходных: холодно, облачно и снежно

Синоптики обещают умеренный ветер и низкое давление.

По информации сайта «Метеоинфо», в субботу в Тульской области будет облачно. Возможны небольшие осадки (до 1 мм). Температура днём – около -7 градусов, ночью – до -15.

В воскресенье немного потеплеет – до -6 днём и около -10 ночью. Довольно сильный снегопад (до 9 мм). Ветер переменный, умеренный, до 9 метров в секунду.

На протяжении выходных атмосферное давление будет довольно низким – около 730 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +5
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