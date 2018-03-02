Погода в Туле на выходных: холодно, облачно и снежно

Фото из архива MySlo

По информации сайта «Метеоинфо», в субботу в Тульской области будет облачно. Возможны небольшие осадки (до 1 мм). Температура днём – около -7 градусов, ночью – до -15.

В воскресенье немного потеплеет – до -6 днём и около -10 ночью. Довольно сильный снегопад (до 9 мм). Ветер переменный, умеренный, до 9 метров в секунду.

На протяжении выходных атмосферное давление будет довольно низким – около 730 мм рт. ст.