Тульские чернобыльцы получат повышенные ежемесячные выплаты

С 1 февраля гражданам, проживающим на территориях зоны радиоактивного загрязнения, на основании Постановления Правительства России № 74 увеличены ежемесячные денежные выплаты. Как сообщает отделение Пенсионного Фонда России по Тульской области, коэффициент индексации – 1,025.

Размер ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере пенсий неработающим пенсионерам, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения с правом на отселения с 26 апреля 1986 года, увеличен на 20,41 рублей и составит 836,99 рублей. Сумма аналогичной выплаты для граждан, проживающих в опасных зонах с декабря 1995 года, выросла на 6,8 рублей – до 278,97 рублей.

Размер ежемесячной выплаты в повышенном размере пенсий неработающим пенсионерам при условии постоянного проживания на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом теперь составляет 182,79 рублей.

Общая численность пенсионеров Тульской области, получающих эти выплаты – порядка 132 тысяч человек. Неработающие пенсионеры получат «экологические» выплаты в новых размерах в марте с доплатой за февраль.