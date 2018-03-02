Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Богородицке снова коммунальная авария
Горожане остались без воды.
Обеспокоенные жители сообщают в редакцию Myslo, что в Богородицке снова отключили воду. Напомним, вчера, 1 марта, произошел порыв магистральной трубы диаметром 300 мм на одной из скважин Васильевского водозабора. Воду дали лишь утром 2 марта.
По словам местных жителей, сегодня днем водоснабжение вновь прекратилось.
Глава
Воду обещают дать до конца дня.
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