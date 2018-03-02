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В Богородицке снова коммунальная авария
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Богородицке снова коммунальная авария

Горожане остались без воды.

Обеспокоенные жители сообщают в редакцию Myslo, что в Богородицке снова отключили воду. Напомним, вчера, 1 марта, произошел порыв магистральной трубы диаметром 300 мм на одной из скважин Васильевского водозабора. Воду дали лишь утром 2 марта.

По словам местных жителей, сегодня днем водоснабжение вновь прекратилось.

Глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин сообщил корреспонденту Myslo, что произошел локальный порыв трубы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники водоканала.

Воду обещают дать до конца дня.

сегодня, в 17:11 −2
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Тульская областьБогородицк
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нет водыКоммунальная авария

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