В Богородицке снова коммунальная авария

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Обеспокоенные жители сообщают в редакцию Myslo, что в Богородицке снова отключили воду. Напомним, вчера, 1 марта, произошел порыв магистральной трубы диаметром 300 мм на одной из скважин Васильевского водозабора. Воду дали лишь утром 2 марта.

По словам местных жителей, сегодня днем водоснабжение вновь прекратилось.

Глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин сообщил корреспонденту Myslo, что произошел локальный порыв трубы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники водоканала.