новости
новости
Регистрация
В Туле пять домов две недели замерзали без отопления
Юлия Александрова

В Туле пять домов две недели замерзали без отопления

Проблема в котельной, которой не хочет заниматься владелец.

В редакцию Myslo обратилась жительница одного из домов на ул. Филимоновской в Туле Ирина Машникова. Она сообщила, что с середины февраля в домах № 7, 9, 11, 13, 15 случаются постоянные перебои с отоплением.

Дома небольшие, в каждом по 8 квартир. Но их житель платят за отопление наравне с теми, кто получает качественный коммунальный ресурс.

– Нас отапливает  Врк-3.  По нашим обращения была уже комиссия, сделали замер температуры, сказали: «да, низкая температура». Перезвонили 28 февраля утром, пообещали, что котельная нас будет топить, но все равно холодно очень. Может они и затопили, но система вся завоздушена, дома уже остыли. Никому похоже наши дома не нужны, – пояснила Ирина.

В управляющей компании пояснили, что о проблеме знают, и все что возможно, с их стороны делается. Но заставить котельную топить как положено они не могут. 

На пластиковых окнах лед. Чтобы совсем не замерзнуть в квартирах, людям приходилось не выключать обогреватель и газ.

– На ночь все выключаем. У нас такого никогда не было, просто котельная вагонного депо ещё в прошлом году объявила, что топить нас не будет. Нам обещали индивидуальное отопление, но не случилось. Теперь обещают в этом году. А депо не готовило котельную к отопительному сезону. Поэтому у нас и затопили на месяц позже всех в городе и топят как могут, а страдаем мы, жильцы. Деньги мы платим за отопление непонятно кому, – добавляет Ирина.

На данный момент на радость жителей котельная начала топить квартиры как положено.

Но жители не уверены, что тепло в домах сохранится до конца отопительного сезона.

В администрации Тулы сообщили, что для решения вопроса дома планируют перевести на индивидуальные источники отопления за счет муниципальных средств:

«В настоящее время ведутся проектные работы. Затем будет составлена смета. В этом году планируется приступить к строительно-монтажным работам».

 


 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:06 +3
Другие статьи по темам
Событие
нет отопления
Место
Тула
Прочее
жкхкоммунальщики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские чернобыльцы получат повышенные ежемесячные выплаты
Тульские чернобыльцы получат повышенные ежемесячные выплаты
В Туле больше 10 лет управляющая компания не может отремонтировать канализационные сети
В Туле больше 10 лет управляющая компания не может отремонтировать канализационные сети
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.