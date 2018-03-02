В Туле пять домов две недели замерзали без отопления

Юлия Александрова

В редакцию Myslo обратилась жительница одного из домов на ул. Филимоновской в Туле Ирина Машникова. Она сообщила, что с середины февраля в домах № 7, 9, 11, 13, 15 случаются постоянные перебои с отоплением.

Дома небольшие, в каждом по 8 квартир. Но их житель платят за отопление наравне с теми, кто получает качественный коммунальный ресурс.

– Нас отапливает Врк-3. По нашим обращения была уже комиссия, сделали замер температуры, сказали: «да, низкая температура». Перезвонили 28 февраля утром, пообещали, что котельная нас будет топить, но все равно холодно очень. Может они и затопили, но система вся завоздушена, дома уже остыли. Никому похоже наши дома не нужны, – пояснила Ирина.

В управляющей компании пояснили, что о проблеме знают, и все что возможно, с их стороны делается. Но заставить котельную топить как положено они не могут.

На пластиковых окнах лед. Чтобы совсем не замерзнуть в квартирах, людям приходилось не выключать обогреватель и газ.

– На ночь все выключаем. У нас такого никогда не было, просто котельная вагонного депо ещё в прошлом году объявила, что топить нас не будет. Нам обещали индивидуальное отопление, но не случилось. Теперь обещают в этом году. А депо не готовило котельную к отопительному сезону. Поэтому у нас и затопили на месяц позже всех в городе и топят как могут, а страдаем мы, жильцы. Деньги мы платим за отопление непонятно кому, – добавляет Ирина.

На данный момент на радость жителей котельная начала топить квартиры как положено.

Но жители не уверены, что тепло в домах сохранится до конца отопительного сезона.

В администрации Тулы сообщили, что для решения вопроса дома планируют перевести на индивидуальные источники отопления за счет муниципальных средств:

«В настоящее время ведутся проектные работы. Затем будет составлена смета. В этом году планируется приступить к строительно-монтажным работам».