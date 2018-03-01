В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», проходит церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин предложил вернуться к налогу на имущество физических лиц.

– Налог должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале, коллеги убеждали нас, и меня в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчёте этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ – это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно её превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали.

Нужно уточнить механизмы расчёта налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро в первом полугодии текущего года.