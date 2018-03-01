На матче «Арсенал» – «Ахмат» болельщиков угостят чаем

Фото из архива Myslo.

Всех желающих приглашают в фан-зону.

4 марта в 17.30 в Туле площадь возле красно-желтого фонтана у входа на Центральный стадион превратится в территорию праздника.

В фан-зоне любой желающий сможет попробовать себя в роли футболиста и показать свое мастерство в жонглировании и ведении мяча. Пройдет веселый мини-матч. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Учитывая погодные условия, ПФК «Арсенал» угостит всех горячим чаем.

Матч «Арсенал» — «Ахмат» состоится 4 марта в 17.30. Не пропустите первую в 2018 году игру оружейников!