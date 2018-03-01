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В Арсеньевском районе мужчина украл овцу

В Арсеньевском районе мужчина украл овцу

Похищенное животное злоумышленник съел.

В Арсеньевском районе полицейские установили подозреваемого в совершении кражи животного. Злоумышленник украл овцу, которая паслась на территории деревенского загона.

Злоумышленником оказался 55-летний неработающий ранее судимый житель той же деревни. Он признался в содеянном.

По предварительным данным, похищенное животное злоумышленник съел.

Полицейские устанавливают все обстоятельства кражи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:42 +4
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