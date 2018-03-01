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В Донском пьяный мужчина забил до смерти свою мать

В Донском пьяный мужчина забил до смерти свою мать

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

1 марта в одной из квартир на улице Кирова микрорайона Угольный в Донском было обнаружено тело 51-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление раскрыто по горячим следам. По подозрению в его совершении задержан 29-летний ранее судимый сын погибшей.

По версии следствия, в ночь на 1 марта в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, мужчина нанес множество ударов ногами по различным частям тела своей матери, в том числе по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:52 +2
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