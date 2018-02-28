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Аленичев – Дзюбе: «Желаю, чтобы после каждого матча Артёму аплодировал полный тульский стадион»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Аленичев – Дзюбе: «Желаю, чтобы после каждого матча Артёму аплодировал полный тульский стадион»

Артём Дзюба выступает в составе оружейников на правах аренды до конца сезона.

Экс-тренер «Арсенала» и нынешний наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что нападающий Артём Дзюба должен быть в тульском «Арсенале» на ведущих ролях. По его словам, у форварда будет запредельная мотивация. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

— Роберто Манчини избавился от Шатова и Дзюбы. Ждете от нападающего подвигов в Туле?

- Раз тренер принял решение отпустить двух игроков уровня сборной России, значит, на то были причины. Но в любом случае, игрок такого класса как Дзюба должен быть в «Арсенале» на ведущих ролях. Мотивация у него сейчас запредельная, ведь нужно снова заслужить вызов в сборную.

— В прошлом году вы говорили, что Дзюбе следует до последнего бороться за место в составе «Зенита». Сейчас он сделал шаг назад?

- Лишь на первый взгляд. А итог может получиться совсем обратным. И я желаю Артему, чтобы после каждого домашнего матча ему аплодировал полный тульский стадион.

Сюжет: Арсенал
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