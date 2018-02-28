новости
новости
Регистрация
В Щёкинском районе грузовик насмерть сбил пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Щёкинском районе грузовик насмерть сбил пешехода

Все обстоятельства выясняются.

27 февраля в 23.00 в д. Старая Колпна Щёкинского района 37-летний водитель автомобиля МАН сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении по проезжей части дороги.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В момент ДТП мужчина был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
сбили пешехода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

1 сентября в Ясной Поляне откроется Центр поддержки одаренных детей
1 сентября в Ясной Поляне откроется Центр поддержки одаренных детей
Аленичев – Дзюбе: «Желаю, чтобы после каждого матча Артёму аплодировал полный тульский стадион»
Аленичев – Дзюбе: «Желаю, чтобы после каждого матча Артёму аплодировал полный тульский стадион»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.