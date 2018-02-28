В Щёкинском районе грузовик насмерть сбил пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 февраля в 23.00 в д. Старая Колпна Щёкинского района 37-летний водитель автомобиля МАН сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении по проезжей части дороги.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В момент ДТП мужчина был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.