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В Тульской области инвалид выживает в разрушенном доме
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области инвалид выживает в разрушенном доме

Окна дома забиты, в крыше – огромные дыры, в стенах – трещины. Но власти не признают дом аварийным: в бюджете нет денег на экспертизу строения.

Дом на ул. Садовой, 13 в деревне Дворики Воловского района больше похож на заброшенное здание. 

Фундамент рушится на глазах, в нем невооруженным глазом видны внушительные трещины, стены тоже потрескались и промерзли, полы сгнили, двери осели, штукатурка облупилась, а через дыры в крыше можно увидеть звезды – кажется, что перечислять разрушения двухэтажной постройки можно бесконечно.

Те, у кого была возможность, опасное для жизни жилище покинули. Но остались и те, кому идти просто некуда. 

Александр Давыдов – инвалид, после перенесенного инсульта не может работать: ограничен в движениях, с трудом говорит. Мужчина старается поддерживать квартиру в нормальном состоянии – в комнатах у него чисто, есть электричество. Но бороться с адским холодом уже не получается.

– Я уже привык здесь, приспособился. Вот только зимой очень холодно, – говорит Александр. – Стекол в окнах соседних квартир нет, дом не отапливается, зимой хожу по квартире в куртке. Стараюсь обогревать помещение электрической плитой, нагреваю на ней железки, от них хоть какое-то тепло. 

Перенесенная болезнь не позволяет мужчине активно бороться за свои права. Но в доме есть другие жители, которые намерены не сдаваться и стоять до последнего. 

Мария Дианова с мужем получила муниципальную квартиру по наследству. Сейчас семья вынуждена снимать жилье за 11 000 рублей, это большая сумма для молодых людей.

– Мы бы с удовольствием жили в квартире, – говорит Мария. – Я скоро стану мамой, деньги нам очень нужны, но здесь жить просто невозможно. Какое-то время дом был пристанищем наркоманов и местных пьяниц. Но сейчас и они здание не жалуют. Вероятно, даже им не по душе эти нечеловеческие условия. 

Мария обратилась за помощью в администрацию, но в официальном ответе ей написали, что

в бюджете нет денег на экспертизу, которая бы подтвердила аварийность дома. А значит, предоставить новое жилье власти не могут.

Женщина за свой счет пригласила экспертов в свою квартиру, они подтвердили, что износ здания составляет практически 70%. Но этого недостаточно. Чтобы сделать оценку всему зданию, потребуются десятки тысяч рублей, которых у женщины нет. Единственная надежда – привлечь внимание общественности.

Myslo просит считать публикацию официальным обращением в прокуратуру.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:47 +12
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инвалид живет в разрушенном доме
Место
Воловский районДворикиТульская область

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