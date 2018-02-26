Жители Алексина жалуются на огромные сосульки на крышах

Фото из группы ВКонтакте «Администрация города Алексина».

Жители Алексина жалуются на некачественную уборку сосулек и наледи с крыш, вернее, на ее отсутствие. Алексинцы пишут и в твиттер, и в группу администрации ВКонтакте. Но, по словам местных жителей, реакции нет никакой.

Так, в твиттере появилась запись еще от 16 февраля о том, что на крыше дома, расположенного на улице Арматурной, 28, висят сосульки. Переписка с администрацией длится по 23 февраля.

А вот устрашающие фотографии от местной жительницы Татьяны из группы ВКонтакте:

– У нас сосульки не убирают вообще. Мкр. Петровский, г. Алексин. Обращались в ЖЭУ, сказали, не ходите там. Ходили в администрацию, сказали, что будет предписание очистить сосульки в течение трех дней. Воз и ныне там. Ул. Серафимовича, 4-а.

Фотографии наледи выложили и в группе «Дежурный по Алексину».

Отметим, что сейчас в здании правительства Тульской области проходит оперативное совещание под председательством губернатора Алексея Дюмина. Одной из тем стала некачественная уборка сосулек и наледи с крыш в Алексине.

Глава региона поручил главе администрации Алексина в течение недели устранить все недочеты.

Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина Юлия Губарева.