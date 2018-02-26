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Жители Алексина жалуются на огромные сосульки на крышах
Фото из группы ВКонтакте «Администрация города Алексина».

Жители Алексина жалуются на огромные сосульки на крышах

По словам алексинцев, управляющая компания не спешит убирать опасную наледь.

Жители Алексина жалуются на некачественную уборку сосулек и наледи с крыш, вернее, на ее отсутствие. Алексинцы пишут и в твиттер, и в группу администрации ВКонтакте. Но, по словам местных жителей, реакции нет никакой.

Так, в твиттере появилась запись еще от 16 февраля о том, что на крыше дома, расположенного на улице Арматурной, 28, висят сосульки. Переписка с администрацией длится по 23 февраля.

А вот устрашающие фотографии от местной жительницы Татьяны из группы ВКонтакте:

– У нас сосульки не убирают вообще. Мкр. Петровский, г. Алексин. Обращались в ЖЭУ, сказали, не ходите там. Ходили в администрацию, сказали, что будет предписание очистить сосульки в течение трех дней. Воз и ныне там. Ул. Серафимовича, 4-а.

Фотографии наледи выложили и в группе «Дежурный по Алексину».

Отметим, что сейчас в здании правительства Тульской области проходит оперативное совещание под председательством губернатора Алексея Дюмина. Одной из тем стала некачественная уборка сосулек и наледи с крыш в Алексине.

Глава региона поручил главе администрации Алексина в течение недели устранить все недочеты.

 

Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина Юлия Губарева.

Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда 4 сентября 2017 года директор управляющей компании города Алексина ООО «Наш Дом I» 49-летний Юрий Суховеев был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Суд приговорил Суховеева к 2-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей. А также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ на 2 года.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:44 +2
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