В Туле откроется школа «Поколение будущего»

Фото Дмитрия Дзюбина.

26 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил тульский Центр образования №58 «Поколение будущего».

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что строительство школы в микрорайоне Зеленстрой-2 началось в апреле 2017 года и завершено уже в декабре. Здание построено в основном из материалов тульских производителей по доработанному типовому проекту, в том числе и с учетом потребностей малоподвижных групп населения. Этот проект теперь будет использоваться и при строительстве других школ.

Глава региона осмотрел помещения Центра — спортивный зал,

кабинет технологии,

медицинский блок, информационно-библиотечный комплекс,

класс начальной школы, где уже начались занятия для будущих первоклассников.

Уже 1 сентября школа откроет свои двери для 600 ребят.

В Центре образования №58 «Поколение будущего» ученики будут получать дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.

Школа будет предоставлять широкие возможности и для дополнительного образования. Здесь создается широкая сеть детских творческих объединений: «Экспериментория. Наглядная физика», «Архимед. Физика в задачах», «Лингва. Английский клуб», «Логика и программирование», «Самоделкин. Моделирование», «Основы проектной деятельности», «Лого мир», «Живая планета», «Открытый мир». Будут работать спортивные секции и кружки.

Шефство над образовательным учреждением взял опорный вуз страны — Тульский государственный университет. В сотрудничестве с региональным министерством образования ТулГУ будет помогать в обучении школьников по профильным программам и подготовке будущих инженеров, конструкторов-оружейников, создаст на базе нового учебного учреждения физмат школу им. Василия Грязева, а также лабораторию, которая позволит подготовить учеников для поступления в вуз.

Еще в планах Тулгу — устраивать научные соревнования между старшеклассниками и студентами вуза.

– Объявленный в Тульской области Год новых знаний — новых возможностей дает нам дополнительный импульс для проведения этой работы. Мы приложим все силы, чтобы выпускники этого учреждения были самыми грамотными и знающими специалистами, — сказал ректор ТулГУ Михаил Грязев.

Также в Центре образования реализуется программа «Доступная среда». Разработаны и внедрены адаптированные общеобразовательные программы, способствующие обучению, социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе по их интеграции в систему дополнительного образования.

Алексей Дюмин напомнил, что укрепление системы общего образования — это задача, поставленная Президентом России.

– У нас много строящихся жилых микрорайонов. И все они должны быть обеспечены качественной социальной инфраструктурой. Поэтому мы приняли решение о строительстве ещё одной новой школы и дополнительного здания Центра образования №4 в Туле. Средства на эти проекты есть, — заявил глава региона.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко рассказала, что учебный корпус в Центре образования № 4 будет рассчитан на 100 мест. Строительство начнется уже в этом году, а завершится в 2019. Еще одна новая большая школа на 600 мест появится в районе Восточного обвода в течении ближайших трех лет.

– Открытие новых объектов повысит доступность образования, и разгрузит те учебные заведения, которые сейчас плотно работают в областном центре, — пояснила Оксана Осташко.