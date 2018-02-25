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Тулякам предлагают снять видео о героях, совершивших подвиг во имя страны

Тулякам предлагают снять видео о героях, совершивших подвиг во имя страны

В областной столице стартовал конкурс «Герои, живущие рядом».

В Туле начался прием заявок на участие в конкурсе «Герои, живущие рядом», который проводится в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений».

Для участия в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Творческое состязание проводится в двух номинациях:

  • Мотиваторы «Герои, живущие рядом»;
  • Видеоролики «Герои, живущие рядом».

Мотиватор (мотивационный постер) – это вдохновляющая на что-либо картинка, стимулирующая на действие или какое-то изменение.

Видеоролик – короткий видеофильм информационного, рекламного или учебного содержания.

Героями мотиваторов и видеороликов могут быть люди, проявившие свою доблесть, отвагу или совершившие подвиг при защите интересов страны, в спорте, в трудовой деятельности, экстремальных ситуациях, являющиеся примером для подражания современной молодежи.

Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября 2018 года. Итоги будут подведены в ноябре в рамках итогового мероприятия «Эстафета поколений».

Заявку на участие можно отправить по электронной почте: shevstvo@mail.ru. Положение о конкурсе здесь.  

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:21 +1
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