Тулякам предлагают снять видео о героях, совершивших подвиг во имя страны
В областной столице стартовал конкурс «Герои, живущие рядом».
В Туле начался прием заявок на участие в конкурсе «Герои, живущие рядом», который проводится в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений».
Для участия в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Творческое состязание проводится в двух номинациях:
- Мотиваторы «Герои, живущие рядом»;
- Видеоролики «Герои, живущие рядом».
Мотиватор (мотивационный постер) – это вдохновляющая на что-либо картинка, стимулирующая на действие или какое-то изменение.
Видеоролик – короткий видеофильм информационного, рекламного или учебного содержания.
Героями мотиваторов и видеороликов могут быть люди, проявившие свою доблесть, отвагу или совершившие подвиг при защите интересов страны, в спорте, в трудовой деятельности, экстремальных ситуациях, являющиеся примером для подражания современной молодежи.
Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября 2018 года. Итоги будут подведены в ноябре в рамках итогового мероприятия «Эстафета поколений».
Заявку на участие можно отправить по электронной почте: shevstvo@mail.ru. Положение о конкурсе здесь.