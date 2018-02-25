За три дня в ДТП на трассах в Тульской области пострадали двое мужчин

Фото УГИБДД по Тульской области.

Аварии произошли на автодорогах «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» и «КРЫМ».

22 и 24 февраля на трассах в Тульской области произошли две аварии.

22 февраля в 13.45 на 81-м километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» в Ленинском районе столкнулись автомобили «Деу Нексия» и «Мазда-3», за рулем которой находился 35-летний мужчина.

В результате аварии пострадал 24-летний водитель «Деу Нексия». После оказания медицинской помощи, он был отпущен домой.

24 февраля в 7.30 на в Плавском районе на 248-м километре автодороги «КРЫМ» «Хендай Солярис» задел стоящий справа по ходу движения «Volvo».

28-летний водитель «Солярис» и 58-летний водитель «Volvo» не пострадали.

Медицинская помощь потребовалась пассажиру «Хендай». После оказания помощи мужчину отпустили домой.