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«Таран» и «попытка взлететь»: пьяные водители устроили в Туле гонки на выживание
Фото очевидцев.

«Таран» и «попытка взлететь»: пьяные водители устроили в Туле гонки на выживание

Инциденты произошли 23 и 25 февраля.

23 февраля в районе 16.00 на ул. Осташева в Туле произошло ДТП.

По словам очевидцев, виновницей аварии стала пьяная автоледи, управлявшая автомобилем «Опель».

Двигаясь по ул. Осташева, дама решила не притормаживать перед сугробом, а использовать его как взлетную полосу. Перепрыгнув через снежное препятствие, автомобиль приземлился на припаркованную «Нексию».

Автоледи удалось скрыться с места происшествия.

25 февраля около 1.00 на пересечении ул. Советской и Красноармейского проспекта пьяный 34-летний водитель «Infinity» въехал в авто службы такси и попытался скрыться с места происшествия.

Однако далеко уехать ему не удалось: через несколько минут он снес ограждение и дорожный знак возле ТЦ «Утюг».

Затем он направился в сторону Новомосковска, где практически на выезде из Тулы его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В результате ДТП пострадал 33-летний пассажир такси.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:03 +6
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