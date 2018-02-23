В Туле проверяют состояние фасадов частных домов: что нашли в Пролетарском округе?
В Пролетарском округе проверили содержание фасадов собственниками жилых домов.
В Туле проводится комиссионное обследование фасадов домов и ограждений. 22 февраля проверку проводили сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу.
Вручены уведомления о приведении фасадов домов в надлежащее состояние в срок
Напомним, что в соответствии с распоряжением администрации города Тулы
Управлением по административно-техническому надзору совместно с управлением правовой работы и контроля проводится работа по приведению фасадов зданий в соответствие с правилами благоустройства, а также по освобождению земельных участков от остатков строений и сооружений в судебном порядке.
Подробно о программе смотрите в нашем материале «Борьба с развалюхами: Какие дома снесут?»