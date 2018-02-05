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Борьба с развалюхами в Туле: Какие дома снесут?
Фото из архива Myslo.

Борьба с развалюхами в Туле: Какие дома снесут?

С декабря 2017 года в Туле действует рабочая группа по контролю за соблюдением правил благоустройства в части содержания фасадов зданий.

В группу входят юристы городской администрации, представители управлений по административно-техническому надзору и благоустройству,  работники администраций территориальных округов. 

Основные функции группы – обнаружение зданий, внешний вид которых не соответствует правилам благоустройства и принятие по ним решения.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, среди уже выявленных зданий нашлись и муниципальные. На заседании рабочей группы по некоторым из них уже принято решение о сносе в месячный срок.

каким домам вынесен приговор?
  • набережная Дрейера, 15 – включен в план приватизации на 2018 год
  • ул. Оборонная, 90 – памятник истории и культуры регионального значения, перевод в нежилое и выставление на торги
  • ул. Карла Маркса, 58, 62, 63, 142 – признание домов аварийными и распоряжение о сносе
  • ул. Пролетарская, 105 – зарегистрированы граждане, расселение и снос в 2021 г.
  • ул. Октябрьская, 56 – памятник истории и культуры регионального значения, зарегистрированы граждане, расселение в 2021 г.
  • ул. Карла Маркса, 84, 117 – информация уточняется

Однако в некоторых домах зарегистрированы люди. Судьба таких зданий решается, ведется поиск этих людей через органы Росреестра, БТИ, ЗАГС, УМВД и др.

Соответствующие запросы готовятся по следующим адресам:

  • ул. Карла Маркса, 2, 44, 65, 70, 109, 116, 121, 135,
  • ул. Пролетарская, 97, 115,
  • ул. Коминтерна, 16.

В УАТН подготовили список из пяти домов для обращений долей в выморочное имущество (наследуемое имущество, на которое в силу определенных обстоятельств не могут претендовать наследники или отказываются от его получения. – Прим. авт.) в срок до 9 февраля 2018 года по следующим адресам:

  • ул. Карла Маркса, 14, 46;
  • ул. Ленина, 9;
  • ул. Коминтерна, 15;
  • ул. Свободы, 23.

Документы еще по двум домам сейчас изучаются для направления по ним исков в суд: собственники должны будут восстановить их. Эти дома находятся в долевой (частной + муниципальной) собственности:

  • ул. Войкова/ул. Староникитская, 22/34;
  • ул. Карла Маркса/ул. Степанова, 70/17.

УАТН направило запросы на получение сведений из Росреестра и БТИ по 58 домовладениям.

Еще по 10 домам уже вынесены судебные решения в отношении собственников. Сейчас власти оценивают, нужна ли там строительная техника для оказания помощи судебным приставам для принудительного сноса этих домов:

  • ул. Тимирязева, 68;
  • ул. Кауля, 102, лит. А;
  • ул. Тимирязева, 85, лит. А;
  • ул. Жуковского, 31, лит Б;
  • ул. Кирова, 73;
  • ул. К. Маркса, 4;
  • Западный пр., 8;
  • ул. Тульская, 18;
  • ул. Ложевая, 27;
  • ул. Пролетарская, 91.

Работа по контролю за состоянием фасадов проводилась и ранее. Так, в 2017 году было снесено 10 аварийных зданий, еще два были перестроены.

Автор: Юлия Королева, вчера, в 17:27 +4
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