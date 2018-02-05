Борьба с развалюхами в Туле: Какие дома снесут?

Фото из архива Myslo.

С декабря 2017 года в Туле действует рабочая группа по контролю за соблюдением правил благоустройства в части содержания фасадов зданий.

В группу входят юристы городской администрации, представители управлений по административно-техническому надзору и благоустройству, работники администраций территориальных округов.

Основные функции группы – обнаружение зданий, внешний вид которых не соответствует правилам благоустройства и принятие по ним решения.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, среди уже выявленных зданий нашлись и муниципальные. На заседании рабочей группы по некоторым из них уже принято решение о сносе в месячный срок.

каким домам вынесен приговор?

набережная Дрейера, 15 – включен в план приватизации на 2018 год

ул. Оборонная, 90 – памятник истории и культуры регионального значения, перевод в нежилое и выставление на торги

ул. Карла Маркса, 58, 62, 63, 142 – признание домов аварийными и распоряжение о сносе

ул. Пролетарская, 105 – зарегистрированы граждане, расселение и снос в 2021 г.

ул. Октябрьская, 56 – памятник истории и культуры регионального значения, зарегистрированы граждане, расселение в 2021 г.

ул. Карла Маркса, 84, 117 – информация уточняется

Однако в некоторых домах зарегистрированы люди. Судьба таких зданий решается, ведется поиск этих людей через органы Росреестра, БТИ, ЗАГС, УМВД и др.

Соответствующие запросы готовятся по следующим адресам:

ул. Карла Маркса, 2, 44, 65, 70, 109, 116, 121, 135,

ул. Пролетарская, 97, 115,

ул. Коминтерна, 16.

В УАТН подготовили список из пяти домов для обращений долей в выморочное имущество (наследуемое имущество, на которое в силу определенных обстоятельств не могут претендовать наследники или отказываются от его получения. – Прим. авт.) в срок до 9 февраля 2018 года по следующим адресам:

ул. Карла Маркса, 14, 46;

ул. Ленина, 9;

ул. Коминтерна, 15;

ул. Свободы, 23.

Документы еще по двум домам сейчас изучаются для направления по ним исков в суд: собственники должны будут восстановить их. Эти дома находятся в долевой (частной + муниципальной) собственности:

ул. Войкова/ул. Староникитская, 22/34;

ул. Карла Маркса/ул. Степанова, 70/17.

УАТН направило запросы на получение сведений из Росреестра и БТИ по 58 домовладениям.

Еще по 10 домам уже вынесены судебные решения в отношении собственников. Сейчас власти оценивают, нужна ли там строительная техника для оказания помощи судебным приставам для принудительного сноса этих домов:

ул. Тимирязева, 68;

ул. Кауля, 102, лит. А;

ул. Тимирязева, 85, лит. А;

ул. Жуковского, 31, лит Б;

ул. Кирова, 73;

ул. К. Маркса, 4;

Западный пр., 8;

ул. Тульская, 18;

ул. Ложевая, 27;

ул. Пролетарская, 91.

Работа по контролю за состоянием фасадов проводилась и ранее. Так, в 2017 году было снесено 10 аварийных зданий, еще два были перестроены.