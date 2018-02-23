В центре Тулы водитель устроил опасные «шашки» на скользкой дороге

Кадр из видео.

Ехавший по проспекту Ленина очевидец заснял все на видеорегистратор.

Роликом туляк поделился на своем канале в youtube.

Смотрим:

Действительно, повезло: никого не снес, никуда не врезался.

Депутаты Госдумы уже обсудили вопрос о внесении изменений в КоАП для возможности наказывать водителей за опасную езду. В весеннюю сессию они планируют рассмотреть соответствующий законопроект.

Понятие опасного вождения введено в ПДД давно (п. 2.7 правил). Оно подразумевает серию маневров, частых перестроений, резких торможений, «учительства» и так далее. Систематичность – важный признак, и наказать за единственное резкое торможение не смогут.

Наказанием за опасную езду планируют сделать штраф в 5000 рублей и резкое увеличение стоимости ОСАГО на следующий год.

Законопроект предполагает, что определять наказание будет не инспектор ГИБДД, который выявил нарушение, а руководитель подразделения. Остается вопрос, как именно доказывать это нарушение.

