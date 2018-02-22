В ближайшие три дня в Туле пройдут профилактические рейды ГИБДД

Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей, и автовладельцев, пренебрегающих правилами перевозки детей.

В предстоящие выходные дни на территории областного центра пройдут профилактические мероприятия Госавтоинспекции. Об этом сообщает отделение пропаганды БДД регионального УГИБДД.

В ходе рейда «Детское кресло» полицейские будут принимать меры, направленные на снижение количества ДТП с участием детей. А во время мероприятия «Нетрезвый водитель» будут пресекаться нарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии.

Инспекторы в очередной раз обращают внимание на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянении. Нарушителям грозят крупные штрафы, а в случае рецидива нетрезвый водитель может угодить за решётку.

Также в Туле пройдёт профилактическое мероприятие «Ночной город», основной целью которого является выявление и пресечение грубых нарушений ПДД.