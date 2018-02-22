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Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание
Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина

Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание

Турнир прошел в Тульской областной клинической больнице.

В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Тульской областной клинической больнице прошел спортивный праздник. Таким образом медики решили поддержать национальную сборную, выступающую на Зимних Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане.

Подобные соревнования прошли в регионе уже во второй раз. В 2017 году в них принимали сотрудники различных отделений Тульской областной клинической больницы.

Александр Симонов, главный врач Тульской областной клинической больницы:

Александр Симонов

- В этом году к нам присоединились коллеги из различных лечебных учреждений региона. Мы надеемся, что это спортивное состязание станет ежегодной традицией. И его география расширится. Возможно, ряды спортсменов пополнят даже наши коллеги из-за рубежа. В ближайших планах у нас весной или летом провести соревнование по мини-футболу. Для удобства спортсменов и болельщиков у нас работала полевая кухня, где можно было согреться горячим чаем.

Алексей Нуждихин, заместитель главного врача Тульской областной клинической больницы:

Алексей Нуждихин

- В команду судей вошли представители каждого учреждения-участника соревнований. И все они имеют отношение к спорту. Кто-то — любитель, а кто-то даже профессионал. У нас очень спортивный коллектив. Медики не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и сами придерживаются его. Чтобы держать организм в тонусе, нужно побольше двигаться и больше положительных эмоций.

На этот раз за звание самых сильных боролись команды:

  • Тульской областной клинической больницы,
  • Тульской детской областной клинической больницы,
  • Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина,
  • Тульского областного перинатального центра.

Медики соревновались в ловкости, силе и выносливости.

Каждая команда подготовила творческое приветствие, некоторые даже отважились танцевать, несмотря на мороз.

Также в программу соревнований вошел мини-футбол,

стрельба,

перетягивание каната

и эстафета.

Myslo пообщался с участниками состязаний.

Команда Тульской областной клинической больницы «Легенда»: Юлия Акулинина экономист планово-экономического отдела, Анастасия Иванова врач-уролог, Ольга Голева начальник планово-экономического отдела:

— И в обычной жизни мы занимается спортом и получаем от занятий массу удовольствия. На работе мы проводим огромное количество времени и наши коллеги уже стали настоящей семьей. После работы мы обычно вместе ходим в спортзал или на танцы. А такие соревнования не только дарят заряд положительных эмоций, но и еще сильнее сплачивают коллектив. Возможно, после турнира некоторые люди тоже потянутся к спорту!

Команда Тульского областного перинатального центра «ТОПЦ»: Татьяна Маслова заведующая отделением детской реанимации интенсивной терапии, Ангелина Чибисова заведующая консультативно-диагностическим отделением, Ирина Козлова заведующая отделением патологии новорожденных, Екатерина Гниденко акушер-гинеколог:

— В таких соревнованиях наша команда участвует впервые. Мы сторонники здорового образа жизни и регулярно ходим в спортзал. В первую очередь, мы должны показывать пример своим детям. Наверное, для многих самое сложное — это начать заниматься спортом. Достаточно пройти пешком несколько остановок или отказаться от лифтов и убрать из питания все вредное. Активный образ жизни и регулярные занятия спортом сохраняют здоровье, заряжают позитивом, улучшают настроение, а еще это и отличная возможность снять стресс.

Команда Тульской детской областной клинической больницы «Бэмс»: Илья Трофимов заместитель главного врача по информационно-техническому обеспечению, Юлия Кускова оператор ЭВМ, Наталья Гапонова врач приемного отделения:

— Наша команда называется «Бэмс» — потому что мы быстрые, энергичные, молодые и симпатичные. Спорт дает нам здоровье и хорошее настроение! В современной жизни это отличная возможность на время отключиться от своих проблем и взглянуть на мир по-новому. Спорт — это жизнь. Приятно, что с каждым годом все больше людей разделяют эту точку зрения. При работе с маленькими пациентами спортивные навыки очень выручают. Например, скорость!

Команда Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина «Олимпийские атлеты из «Ваныкина»: Анастасия Геворкова операционная сестра городского центра травматологии и нейрохирургии, Ромах Блохов заведующий городским центром травматологии и нейрохирургии, Анна Алешина врач анастазиолог-реаниматолог, Рубен Геворков врач-травматолог-ортопед:

- Мы занимаемся спортом три раза в неделю как минимум: лыжи, спортзал, бассейн. И всем советуем! Занятия - это прилив эндорфинов. Настроение повышается, повышается и качество жизни. В общем, спорт - это жизнь! При тяжелых нагрузках на работе, как физических, так и эмоциональных, активные занятия спортом помогают снять стресс. 

А такие соревнования - это отличный вариант тимбилдинга и возможность проявить свои творческие способности. 

В общекомандном зачете победу одержала команда Тульской областной клинической больницы, второе место заняла команда Тульской детской областной клинической больницы, третье разделили команды Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина и Тульского областного перинатального центра.

Галерея
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 1
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 2
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 3
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 4
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 5
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 6
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 7
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 8
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 9
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 10
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 11
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 12
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 13
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 14
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 15
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 16
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 17
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 18
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 19
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 20
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 21
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 22
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 23
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 24
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 25
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 26
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 27
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 28
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 29
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 30
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 31
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 32
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 33
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 34
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 35
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 36
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 37
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 38
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 39
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 40
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 41
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 42
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 43
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 44
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 45
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 46
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 47
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 48
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 49
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 50
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 51
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 52
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 53
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 54
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 55
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 56
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 57
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 58
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 59
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 60
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 61
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 62
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 63
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 64
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 65
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 66
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 67
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 68
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 69
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 70
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 71
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 72
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 73
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 74
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 75
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 76
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 77
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 78
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 79
Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание, Фото: 80
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:53 +5
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