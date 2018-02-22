Футбол, стрельба и гигантские лыжи: тульские медики устроили спортивное состязание

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина

В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Тульской областной клинической больнице прошел спортивный праздник. Таким образом медики решили поддержать национальную сборную, выступающую на Зимних Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане.

Подобные соревнования прошли в регионе уже во второй раз. В 2017 году в них принимали сотрудники различных отделений Тульской областной клинической больницы.

Александр Симонов, главный врач Тульской областной клинической больницы:

Александр Симонов - В этом году к нам присоединились коллеги из различных лечебных учреждений региона. Мы надеемся, что это спортивное состязание станет ежегодной традицией. И его география расширится. Возможно, ряды спортсменов пополнят даже наши коллеги из-за рубежа. В ближайших планах у нас весной или летом провести соревнование по мини-футболу. Для удобства спортсменов и болельщиков у нас работала полевая кухня, где можно было согреться горячим чаем.

Алексей Нуждихин, заместитель главного врача Тульской областной клинической больницы:

Алексей Нуждихин - В команду судей вошли представители каждого учреждения-участника соревнований. И все они имеют отношение к спорту. Кто-то — любитель, а кто-то даже профессионал. У нас очень спортивный коллектив. Медики не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и сами придерживаются его. Чтобы держать организм в тонусе, нужно побольше двигаться и больше положительных эмоций.

На этот раз за звание самых сильных боролись команды:

Тульской областной клинической больницы,

Тульской детской областной клинической больницы,

Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина ,

, Тульского областного перинатального центра.

Медики соревновались в ловкости, силе и выносливости.

Каждая команда подготовила творческое приветствие, некоторые даже отважились танцевать, несмотря на мороз.

Также в программу соревнований вошел мини-футбол,

стрельба,

перетягивание каната

и эстафета.

Myslo пообщался с участниками состязаний.

Команда Тульской областной клинической больницы «Легенда»: Юлия Акулинина экономист планово-экономического отдела, Анастасия Иванова врач-уролог, Ольга Голева начальник планово-экономического отдела:

— И в обычной жизни мы занимается спортом и получаем от занятий массу удовольствия. На работе мы проводим огромное количество времени и наши коллеги уже стали настоящей семьей. После работы мы обычно вместе ходим в спортзал или на танцы. А такие соревнования не только дарят заряд положительных эмоций, но и еще сильнее сплачивают коллектив. Возможно, после турнира некоторые люди тоже потянутся к спорту!

Команда Тульского областного перинатального центра «ТОПЦ»: Татьяна Маслова заведующая отделением детской реанимации интенсивной терапии, Ангелина Чибисова заведующая консультативно-диагностическим отделением, Ирина Козлова заведующая отделением патологии новорожденных, Екатерина Гниденко акушер-гинеколог:

— В таких соревнованиях наша команда участвует впервые. Мы сторонники здорового образа жизни и регулярно ходим в спортзал. В первую очередь, мы должны показывать пример своим детям. Наверное, для многих самое сложное — это начать заниматься спортом. Достаточно пройти пешком несколько остановок или отказаться от лифтов и убрать из питания все вредное. Активный образ жизни и регулярные занятия спортом сохраняют здоровье, заряжают позитивом, улучшают настроение, а еще это и отличная возможность снять стресс.

Команда Тульской детской областной клинической больницы «Бэмс»: Илья Трофимов заместитель главного врача по информационно-техническому обеспечению, Юлия Кускова оператор ЭВМ, Наталья Гапонова врач приемного отделения:

— Наша команда называется «Бэмс» — потому что мы быстрые, энергичные, молодые и симпатичные. Спорт дает нам здоровье и хорошее настроение! В современной жизни это отличная возможность на время отключиться от своих проблем и взглянуть на мир по-новому. Спорт — это жизнь. Приятно, что с каждым годом все больше людей разделяют эту точку зрения. При работе с маленькими пациентами спортивные навыки очень выручают. Например, скорость!

Команда Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина «Олимпийские атлеты из «Ваныкина»: Анастасия Геворкова операционная сестра городского центра травматологии и нейрохирургии, Ромах Блохов заведующий городским центром травматологии и нейрохирургии, Анна Алешина врач анастазиолог-реаниматолог, Рубен Геворков врач-травматолог-ортопед:

- Мы занимаемся спортом три раза в неделю как минимум: лыжи, спортзал, бассейн. И всем советуем! Занятия - это прилив эндорфинов. Настроение повышается, повышается и качество жизни. В общем, спорт - это жизнь! При тяжелых нагрузках на работе, как физических, так и эмоциональных, активные занятия спортом помогают снять стресс.

А такие соревнования - это отличный вариант тимбилдинга и возможность проявить свои творческие способности.