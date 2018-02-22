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На улице Советской из-за ДТП встали трамваи
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На улице Советской из-за ДТП встали трамваи

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

В центре Тулы, на улице Советской, неподалеку от отстановки "улица Пирогова", столкнулись Volkswagen Polo и Renault Sandero. Одна из легковушек полностью перегородила трамвайные пути, ведущие в центр, на участке дороги затруднено движение транспорта. По предварительным данным, при столкновении никто не пострадал. Водители и пассажиры ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:25 +5
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