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На улице Советской из-за ДТП встали трамваи

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

В центре Тулы, на улице Советской, неподалеку от отстановки "улица Пирогова", столкнулись Volkswagen Polo и Renault Sandero. Одна из легковушек полностью перегородила трамвайные пути, ведущие в центр, на участке дороги затруднено движение транспорта. По предварительным данным, при столкновении никто не пострадал. Водители и пассажиры ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.