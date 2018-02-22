Туляки определят стратегию развития города

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18 марта 2018 года туляки смогут не только принять участие в выборах главы государства, но и высказаться по еще двум важным темам: выбор общественных территорий для благоустройства и разработка транспортной стратегии города.

В прошлом году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 17 общественных пространств и 163 дворовые территории.

Мнения старших по домам и представителей общественности учитывались при создании дизайн-проектов, они же контролировали ход работ. Проект финансировался из федерального, областного и городского бюджетов.

В 2018 году для получения федерального финансирования необходимо проведение общегородского голосования.

С начала этого года в администрацию Тулы поступило 352 заявки. Было отобрано десять наиболее популярных объектов, разработаны дизайн-проекты, которые были вынесены на публичное обсуждение. Количество благоустраиваемых объектов в 2018 году будет зависеть от того, какие из предложенных десяти вариантов выберут туляки.

Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года. И общегородское голосование будет проводиться ежегодно.

Второй вопрос, вынесенный на всеобщее, — транспортная стратегия города. На голосование будут вынесены вопросы:

вводить ли в городе выделенную полосу для общественного транспорта на широких автомагистралях;

что делать с трамваем: развивать или сокращать этот вид общественного транспорта, сначала по отдельным улицам, а потом и в целом;

что предпочесть на перспективу — автобусы большой или малой вместимости.

Результаты будут переданы в Штаб по стратегическому развитию города для анализа и проработки.

Голосование состоится в тех же зданиях, куда туляки придут на выборы Президента России.