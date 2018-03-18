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Авилов: Туляки активно голосуют по вопросам тульского транспорта

Авилов: Туляки активно голосуют по вопросам тульского транспорта

В Туле сегодня проходит голосование по проекту «Формирование городской комфортной среды».

По словам Евгения Авилова, для этого в городе работают 159 центров голосования, там работают волонтеры. По проекту ФКГС на голосование вынесены 10 объектов Тулы, каждый участник голосования может выбрать 3 из них. В том числе тулякам предстоит высказать свое мнение по вопросу организации движения общественного и личного транспорта и другим спорным транспортным вопросам.

- Жители очень активно голосуют, подходят не формально, внимательно изучают каждый пункт и принимают взвешенные решения, — сказал Евгений Авилов. — Так что инструмент уже заработал — это факт. Наш первый опыт в дальнейшем стоит применять и при изучении других вопросов развития города.

Городские власти планируют огласить первые итоги голосования уже через несколько дней.

Голосование по проекту ФКГС идет в 10 муниципалитетах области, кроме того, в 14 малых городах региона идет голосование за лучший логотип в рамках проекта «Бренды малых городов». В открытом творческом конкурсе на лучший логотип участвовали как профессиональные дизайнеры, так и любители. На конкурс принято более 200 работ.

Экспертная комиссия определила 10 лучших логотипов, которые представлены для голосования. Работы можно увидеть в музейно-выставочном Тульского кремля и на сайте конкурса: http://logo.tularegion.ru/

 

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