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Тульскую УК «Арсенал» оштрафуют за сосульки на домах

Тульскую УК «Арсенал» оштрафуют за сосульки на домах

Управляющей компании ранее выдавалось требование об устранении нарушения, но его не выполнили.

Жители домов, обслуживаемых управляющей компанией «Арсенал», жалуются на сосульки на крышах. За два дня в редакцию Myslo пришли две жалобы.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали Myslo, что данной УК выписывалось требование об устранении нарушений, они его не выполнили. Сегодня на управляющую компанию будет составлен протокол и наложен штраф.

Отметим, что на ул. Клюева, 10 сегодня наконец-то сбили сосульки.

КАК БОРОТЬСЯ С СОСУЛЬКАМИ?

По поводу наледи и сосулек жители города могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391; в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28; или же в Государственную жилищную инспекцию: 56-81-86.

В ответ на обращения жителей инспекторы УАТН выезжают на место в течение 48 часов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:16 +6
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