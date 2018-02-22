Тулячка: «Управляющая компания не убирает сосульки с нашего дома!»

Фото нашей читательницы.

Туляки продолжают жаловаться на огромные сосульки на крышах их домов. В частности, наша читательница прислала в редакцию Myslo фотографии своего дома, расположенного в поселке Косая Гора на улице Победы, 30.

– Звонила в нашу управляющую компанию «Арсенал» по поводу сосулек. Ежедневно сходят лавины снега с крыши и висят большие сосульки. Причем несколько — прямо над входом в подъезд. С понедельника прошу УК, чтобы убрали наледь. Но меня всё кормят завтраками, — пишет тулячка.

Ранее еще одна тулячка жаловалась на подобные проблемы на ул. Клюева, 10. Дом обслуживает тоже УК «Арсенал». Пост отчаяния читайте здесь.