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Тулячка: «Управляющая компания не убирает сосульки с нашего дома!»
Фото нашей читательницы.

Тулячка: «Управляющая компания не убирает сосульки с нашего дома!»

Опасные сосульки нависают прямо над подъездом.

Туляки продолжают жаловаться на огромные сосульки на крышах их домов. В частности, наша читательница прислала в редакцию Myslo фотографии своего дома, расположенного в поселке Косая Гора на улице Победы, 30.

– Звонила в нашу управляющую компанию «Арсенал» по поводу сосулек. Ежедневно сходят лавины снега с крыши и висят большие сосульки. Причем несколько — прямо над входом в подъезд. С понедельника прошу УК, чтобы убрали наледь. Но меня всё кормят завтраками, — пишет тулячка.

 

Ранее еще одна тулячка жаловалась на подобные проблемы на ул. Клюева, 10. Дом обслуживает тоже УК «Арсенал». Пост отчаяния читайте здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 +2
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