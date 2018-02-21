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Тулячка о доме, «который ненавидит УК»: «Можем откинуть тапки!»
Фото Елены Рябиковой.

Тулячка о доме, «который ненавидит УК»: «Можем откинуть тапки!»

Пост отчаяния она опубликовала в своем Фейсбуке.

Слово Елене.

«Я не раз публиковала фотографии моего родного дома, где живу давным-давно (Тула, ул. Клюева, 10). И не раз я сетовала на то, как ненавидят, как пренебрегают нашим домом тульские управляющие компании: сначала — «Фасад будущего», а с прошлой осени — УК «Арсенал».

Когда эмиссары последней агитировали нас за то, чтоб мы выбрали именно эту компанию, обещаний было немало, и мы, глупые, поверили. Как выясняется, совсем напрасно…

Звоню, пишу туда практически еженедельно с просьбой навести порядок в доме, обещают искренне, чуть ли не божатся…

А мы тем временем рискуем грохнуться с обледеневшего крыльца, увязнуть в снегу, простудиться из-за разбитых в подъезде стёкол, откинуть тапки в результате падения наледи с крыши...

Отправила фотографии снежно-ледяного бардака главе УК «Арсенал», обещал разобраться.

Вот так выглядит мой любимый дом и двор:

Вчера, 20 февраля, поставила в известность о хреновой (простите) работе УК «Арсенал» относительно уборки территории у нашего дома все возможные инстанции.

До этого я отправляла в эту УК не одно сообщение по поводу текущих проблем. В итоге утром от начальника этой конторы пришло сообщение в ватсапе: «Просим дать обратную связь по уборке придомовой территории». Вслед за этим, уже в реале, появился смуглый человек в оранжевом жилете, который попытался сбить лёд с крыльца.

Не смог. Ушел.

К нашему счастью, в гости к маме приехал сосед, доцент ГИТИСА Олег Николаевич Пышненко! Починил свет в общем подвале, вставил стекло в подъездную дверь. До этого он сделал бетонный порожек для входа в подъезд (прежний развалился), закопал яму, разрытую бывшей УК. Он стрижёт кусты у дома, опиливает деревья. На него только и надеемся, помогая посильно…»

Елена просит считать публикацию на Myslo открытым обращением в прокуратуру и ГЖИ.

сегодня, в 13:32 +12
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работа УКуправляющая компанияАрсеналФасад будущегоГЖИпрокуратура
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Место
Тула

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