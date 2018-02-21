новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 22 февраля: облачно, скользко и холодно
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 22 февраля: облачно, скользко и холодно

Синоптики обещают лёгкий снегопад и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность.

Местами слабый снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -21 до -16 градусов, днём – от -14 до -9. Атмосферное давление пониженное – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Водительские удостоверения могут начать выдавать в МФЦ
Водительские удостоверения могут начать выдавать в МФЦ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.