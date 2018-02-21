Погода в Туле 22 февраля: облачно, скользко и холодно

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность.

Местами слабый снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -21 до -16 градусов, днём – от -14 до -9. Атмосферное давление пониженное – 750-755 мм рт. ст.