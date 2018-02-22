Под Тулой в страшном ДТП с грузовиком погибли два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 февраля в 21.15 на 174-м км трассы М-2 «Крым» (Ленинский район) произошло страшное ДТП. 23-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-21102, по предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении автомобилю МАЗ с полуприцепом и столкнулась с ним. Грузовик буквально раздавил «десятку».

В результате ДТП погибли два человека — девушка-водитель «десятки» и 16-летний пассажир.

Сотрудники МЧС извлекали погибших из поврежденной машины с помощью специального инструмента.