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Под Тулой в страшном ДТП с грузовиком погибли два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой в страшном ДТП с грузовиком погибли два человека

Грузовик буквально раздавил «десятку».

21 февраля в 21.15 на 174-м км трассы М-2 «Крым» (Ленинский район) произошло страшное ДТП. 23-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-21102, по предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении автомобилю МАЗ с полуприцепом и столкнулась с ним. Грузовик буквально раздавил «десятку».

В результате ДТП погибли два человека — девушка-водитель «десятки» и 16-летний пассажир.

Сотрудники МЧС извлекали погибших из поврежденной машины с помощью специального инструмента.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:05 +1
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