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Тульские котельные перешли на повышенный режим работы
Фото amur.info

Тульские котельные перешли на повышенный режим работы

В связи с ухудшением погодных условий в Туле будет усилена работа по мониторингу тепла в жилых домах, в организациях и на предприятиях.

Руководители тульских управляющих компаний и предприятий жизнеобеспечения в ближайшие сутки усилят меры по предупреждению аварийных ситуаций. А главы территориальных округов проверят работу городских котельных. Это связано с понижением среднесуточной температуры на 5-8°С. 

В связи с ухудшением погодных условий в Туле будет усилена работа по мониторингу тепла в жилых домах, в организациях и на предприятиях.

О нарушении подачи тепла туляки могут сообщить в управление по городскому хозяйству администрации города по телефону 55-03-90 и по телефонам горячих линий главных управлений территориальных округов:

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный территориальный округ

(4872) 36-30-92

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

2

Зареченский территориальный округ

(4872) 47-58-58

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

3

Привокзальный территориальный округ

(4872) 24-66-98

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

4

Пролетарский территориальный округ

(4872) 41-06-49

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

5

Советский
территориальный округ

(4872) 30-18-84, 30-17-11

пн-чт: 9.00-18.00,
пт: 9.00-17.00

6

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

(4872) 55-03-90

пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00

7

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37

круглосуточно

8

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42-53-23

круглосуточно

9

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56-54-54

круглосуточно

10

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42-53-26, 42-53-34

круглосуточно

Также звонки туляков круглосуточно принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:45 +1
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