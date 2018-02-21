Тульские котельные перешли на повышенный режим работы

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В связи с ухудшением погодных условий в Туле будет усилена работа по мониторингу тепла в жилых домах, в организациях и на предприятиях.

Руководители тульских управляющих компаний и предприятий жизнеобеспечения в ближайшие сутки усилят меры по предупреждению аварийных ситуаций. А главы территориальных округов проверят работу городских котельных. Это связано с понижением среднесуточной температуры на 5-8°С.

В связи с ухудшением погодных условий в Туле будет усилена работа по мониторингу тепла в жилых домах, в организациях и на предприятиях.

О нарушении подачи тепла туляки могут сообщить в управление по городскому хозяйству администрации города по телефону 55-03-90 и по телефонам горячих линий главных управлений территориальных округов:

№ п/п Территориальный округ Номера телефонов Время работы 1 Центральный территориальный округ (4872) 36-30-92 пн-чт: 9.00-18.00,

пт: 9.00-17.00 2 Зареченский территориальный округ (4872) 47-58-58 пн-чт: 9.00-18.00,

пт: 9.00-17.00 3 Привокзальный территориальный округ (4872) 24-66-98 пн-чт: 9.00-18.00,

пт: 9.00-17.00 4 Пролетарский территориальный округ (4872) 41-06-49 пн-чт: 9.00-18.00,

пт: 9.00-17.00 5 Советский

территориальный округ (4872) 30-18-84, 30-17-11 пн-чт: 9.00-18.00,

пт: 9.00-17.00 6 Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы (4872) 55-03-90 пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00 7 Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы 1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37 круглосуточно 8 АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» (4872) 42-53-23 круглосуточно 9 ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы» (4872) 56-54-54 круглосуточно 10 Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал» (4872) 42-53-26, 42-53-34 круглосуточно

Также звонки туляков круглосуточно принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.