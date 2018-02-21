Тульские котельные перешли на повышенный режим работы
В связи с ухудшением погодных условий в Туле будет усилена работа по мониторингу тепла в жилых домах, в организациях и на предприятиях.
Руководители тульских управляющих компаний и предприятий жизнеобеспечения в ближайшие сутки усилят меры по предупреждению аварийных ситуаций. А главы территориальных округов проверят работу городских котельных. Это связано с понижением среднесуточной температуры на 5-8°С.
В связи с ухудшением погодных условий в Туле будет усилена работа по мониторингу тепла в жилых домах, в организациях и на предприятиях.
О нарушении подачи тепла туляки могут сообщить в управление по городскому хозяйству администрации города по телефону 55-03-90 и по телефонам горячих линий главных управлений территориальных округов:
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный территориальный округ
|
(4872) 36-30-92
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
2
|
Зареченский территориальный округ
|
(4872) 47-58-58
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
3
|
Привокзальный территориальный округ
|
(4872) 24-66-98
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
4
|
Пролетарский территориальный округ
|
(4872) 41-06-49
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
5
|
Советский
|
(4872) 30-18-84, 30-17-11
|
пн-чт: 9.00-18.00,
|
6
|
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
|
(4872) 55-03-90
|
пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00
|
7
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37
|
круглосуточно
|
8
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42-53-23
|
круглосуточно
|
9
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56-54-54
|
круглосуточно
|
10
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42-53-26, 42-53-34
|
круглосуточно
Также звонки туляков круглосуточно принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.