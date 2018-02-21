Большегрузам запретят въезд в Тулу
С 9 апреля движение транспорта с превышением нагрузки 4 тонны на ось будет ограничено.
В Туле традиционно планируется ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Тулы.
В указанный период предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории города Тулы будут ограничены значением — 4 тонны на ось.
Движение транспорта с превышением осевых нагрузок разрешат на основании специальных разрешений при условии возмещения вреда дорожному покрытию.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, Региональный портал госуслуг или по адресу: пр. Ленина, 2, каб. 683, тел. 36−35−14.
На въездах в муниципальное образование город Тула будут установлены дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:
- трасса М 2 при подходе к Туле,
- КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе),
- Новомосковское шоссе,
- Епифанское шоссе,
- Одоевское шоссе,
- Алексинское шоссе и др.
В указанный период на улично-дорожной сети города будут работать посты весогабаритного контроля.
Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.
Ограничение продлится до 8 мая 2018 года.