Большегрузам запретят въезд в Тулу

Фото из архива Myslo.

С 9 апреля движение транспорта с превышением нагрузки 4 тонны на ось будет ограничено.

В Туле традиционно планируется ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Тулы.

В указанный период предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории города Тулы будут ограничены значением — 4 тонны на ось.

Движение транспорта с превышением осевых нагрузок разрешат на основании специальных разрешений при условии возмещения вреда дорожному покрытию.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, Региональный портал госуслуг или по адресу: пр. Ленина, 2, каб. 683, тел. 36−35−14.

На въездах в муниципальное образование город Тула будут установлены дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:

трасса М 2 при подходе к Туле,

КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе),

Новомосковское шоссе,

Епифанское шоссе,

Одоевское шоссе,

Алексинское шоссе и др.

В указанный период на улично-дорожной сети города будут работать посты весогабаритного контроля.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.

Ограничение продлится до 8 мая 2018 года.