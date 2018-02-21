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Большегрузам запретят въезд в Тулу
Фото из архива Myslo.

Большегрузам запретят въезд в Тулу

С 9 апреля движение транспорта с превышением нагрузки 4 тонны на ось будет ограничено.

В Туле традиционно планируется ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Тулы.

В указанный период предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории города Тулы будут ограничены значением — 4 тонны на ось.

Движение транспорта с превышением осевых нагрузок разрешат на основании специальных разрешений при условии возмещения вреда дорожному покрытию.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, Региональный портал госуслуг или по адресу: пр. Ленина, 2, каб. 683, тел. 36−35−14.

На въездах в муниципальное образование город Тула будут установлены дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:

  • трасса М 2 при подходе к Туле,
  • КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе),
  • Новомосковское шоссе,
  • Епифанское шоссе,
  • Одоевское шоссе,
  • Алексинское шоссе и др.

В указанный период на улично-дорожной сети города будут работать посты весогабаритного контроля.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.

Ограничение продлится до 8 мая 2018 года.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:02 +2
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