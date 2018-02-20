В ближайшие сутки в Тульской области резко похолодает до 23 градусов мороза

Фото Алексея Пирязева.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-8 градусов.

Температура воздуха ночью 21 февраля составит от -19 до -14°С, при прояснениях до -23°С, днем — от -13 до -8°С.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Прежде чем выехать на личном автомобиле, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движений и затруднять обзор, например глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.