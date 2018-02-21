В Туле закроется строительный гипермаркет «К-Раута»

Kesko подписала соглашение о продаже 12 зданий своих магазинов в России компании «Леруа Мерлен Восток». Цена продажи составила около 12 млрд рублей (169 млн евро).

Сеть строительных гипермаркетов «К-раута» на 2017 год насчитывала 14 магазинов в России. В сделку вошли 12 объектов недвижимого имущества в разных городах. Два здания (магазины в Туле и Ярославле) не вошли в сделку, но и они прекратят свою деятельность в 2018 году. Правда, когда именно, не уточняется. В целом прекращение бизнеса Kesko в России повлечет за собой сокращение около 1800 человек.